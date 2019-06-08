На сессии ПМЭФ впервые сделали заявление о деле Ивана Голунова

Во время заседания в рамках Петербургского международного экономического форума модератор дискуссии, научный руководитель Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Мария Шклярук прокомментировала ситуацию с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Ее заявление прозвучало в конце сессии с участием главы Счетной палаты Алексея Кудрина, министра экономического развития Максима Орешкина, министра правительства Москвы Эдуарда Лысенко, руководителя проектного направления «Открытые данные» Ивана Бегтина и других.

«На нашей дискуссии должен был присутствовать главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, но он в Москве, в суде, куда привез ходатайство, чтобы журналиста Ивана Голунова не заключали под стражу. Один из факторов доверия — свобода СМИ и возможность, чтобы содержательная информация в СМИ была. Я очень надеюсь, что когда через год мы будем обсуждать, здесь будет много прессы, которая способна независимо и, пользуясь свободой слова и свободой средств массовой информации, публиковать информацию, которая повышает доверие к власти через честность», — заявила Шклярук.

Согласно статистике Google Trends, за последние сутки уровень интереса пользователей поисковой системы к теме задержания Ивана Голунова оказался гораздо выше, чем к теме ПМЭФ.

Скриншот: Google Trends

Ранее в поддержку журналиста также публично высказались 114 московских муниципальных депутатов. Они направили в прокуратуру, МВД и Следственный комитет письмо с требованием немедленно освободить Голунова, а также проверить законность и обоснованность действий силовиков при его задержании, сообщила мундеп по Троицку Елена Верещагина в своем фейсбуке.

Ивана Голунова задержали днем 6 июня по делу о сбыте наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). При досмотре у него якобы нашли несколько свертков, в которых, по заключению экспертизы, находились 4 грамма метилэфедрона. В квартире у журналиста, по данным полиции, изъяли более 5 граммов кокаина. Голунов настаивает, что наркотики ему подбросили.

МВД опубликовало фотографии с химическим оборудованием, которые, как утверждало ведомство, были сняты в квартире журналиста. Позже в полиции признали, что с места обысков была только одна из девяти фотографий, а остальные сделали во время обысков в подмосковном Одинцово у некой группы лиц, «на связь с которой проверяется задержанный».

После задержания Голунова журналисты призвали коллег спрашивать о деле корреспондента «Медузы» участников ПМЭФ. Мэр Москвы Сергей Собянин тогда проигнорировал этот вопрос, Юрий Чайка рассказал, что впервые слышит о деле и «не знает, что там», глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал запросить информацию о задержании Голунова у полиции, поскольку «одна из функций Роскомнадзора — защита прав журналистов».

На платформе Change.org запустили петицию поддержку Голунов, которую на подписали уже более 41 тысячи человек. Под открытым письмом с призывом немедленно освободить журналиста подписались почти 4 тысячи журналистов.