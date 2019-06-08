Следствие попросило суд арестовать Ивана Голунова

В Никулинский суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает ТАСС.

«На данный момент материал по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова И. поступил в Никулинский суд. Ожидается доставка обвиняемого в здание суда», — сказал представитель суда. Адвокат Ольга Динзе направляется в суд для ознакомления с материалом по мере пресечения, передает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Сейчас журналист находится на обследовании в больнице №71 в Москве. Адвокат Ольга Динзе сообщила, что врачи решают вопрос о возможности участия Голунова в судебном заседании. По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, журналист уже прошел томографию грудной клетки и головы, врачи осмотрели брюшную полость.

«Обнаружены гематомы, ссадины, ушибы мягких тканей тела. Оказалось, что ему необходимо сделать прививку от столбняка. Сейчас дополнительно вызванные врачи, в частности рентгенологи, продолжают обследование, которое может занять от 2-х до 4-х часов», — уточнил Венедиктов.

Врачи бригады скорой помощи, которая привеза Голунова в больницу, рассказали, что среди прочего обнаружили у него подозрения на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Его адвокат Дмитрий Джулай отмечал, что Голунов еле держался на стуле и не понимал, что происходит.

Журналиста задержали 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). При досмотре и позже в его квартире у него якобы нашли несколько несколько 4 грамма метилэфедрона и 5 граммов кокаина. Голунов настаивает, что наркотики ему подбросили.

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