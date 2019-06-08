Голунов: «Я никогда не употреблял наркотиков». Судья ушел на решение по мере пресечения для журналиста «Медузы»

Никулинский суд Москвы рассматривает вопрос о мере пресечения для журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК).

Фото: Евгений Фельдман, для «Медузы» / @EvgenyFeldman / Twitter

«Я ни в чем не виноват и никогда не употреблял наркотики»,

– заявил Голунов во время заседания. Журналист также подчеркнул, что ему поступали угрозы «из похоронного бизнеса». Обвинение просило арестовать Голунова на 2 месяца, поскольку считает, что он может скрыться, так как у журналиста есть загранпаспорт, и он не живет по месту регистрации. Защита просит отправить его под домашний арест.

Адвокаты просили дополнительное время на ознакомление со 100 страницами материалов дела, так как им не хватило отведенных получаса, но судья отказал, посчитав, что этого времени было достаточно.

Ивана Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы. При досмотре у него якобы обнаружили несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, было 4 грамма метилэфедрона. В квартире у журналиста, по данным полиции, изъяли более 5 граммов кокаина. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.

Журналист рассказал, что после задержания полицейские его избили в отделе полиции. Врачи скорой помощи говорили, что обнаружили у него гематому на затылке, множественные ссадины грудной клетки, ушибы ребер, а также подозрения на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Главный врач больницы №71, где обследовали Голунова, заявил, что медики не нашли у журналиста травм и переломов.

На платформе Change.org петицию в поддержку Голунова подписали уже более 62 тысяч человек. Под открытым письмом с призывом немедленно освободить журналиста подписались почти 4 тысячи журналистов.