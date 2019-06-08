В отборочном матче ЧЕ-2020 российские футболисты забили 9 мячей в ворота Сан-Марино

Российские футболисты обыграли Сан-Марино в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Игра, проходившая в Саранске, закончилась со счетом 9:0. Это самая крупная победа в истории сборной России.

Счет был открыт на 25-й минуте: Александр Головин попал мячем по защитнику Сан-Марино Микеле Чиволе, после чего мяч отрикошетил в ворота. Через несколько минут Головин заработал пенальти, который реализовал Артем Дзюба. Российский нападающий забил в ворота Сан-Марино еще три меча: на 73, 76 и 88 минутах.

Дубль оформил Федор Смолов (77, 83), по одному голу забили Федор Кудряшов (36) и Антон Миранчук (41).

Как отмечает Sports.ru, сборная Сан-Марино занимает последнее, 211-е место в рейтинге ФИФА. При этом Россия находится на 46 месте. «В истории сборной Сан-Марино только 1 победа. Это случилась в 2004-м, в матче с Лихтенштейном. 1:0», — пишет издание.

Ранее Россия проиграла Бельгии со счетом 3:1, и выграла у Казахстана (4:0). Всего у российской команды 6 очков, она находится на втором месте в группе I, уступая Бельгии по дополнительным показателям. При этом у бельгийцев есть игра в запасе.