«Это из-за похоронного бизнеса»: Голунов об уголовном деле против него

Журналист «Медузы» Иван Голунов на заседании Никулинского суда Москвы, где ему избрали меру пресечения, заявил, что уголовное дело против него связано с проведенным им расследованием о похоронном бизнесе.

«Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», — сказал Голунов. Его расследование «Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок — и при чем тут Тесак» было опубликовано на «Медузе» в августе 2018 года. Как говорится в материале, автор разобрался в устройстве ритуального рынка в России и выяснил, «как контроль над ним постепенно переходил от людей, близких к криминальным структурам, к людям, связанным с государством».

Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Таким образом, судья удовлетворил ходатайство защиты. Обвинение просило арестовать журналиста на 2 месяца.

Голунова задержали днем 6 июня. Полицейские утверждали, что нашли у него и в его квартире несколько свертков с наркотиками — метилэфедроном и кокаином. Журналист настаивает, что никогда не употреблял запрещенные вещества, и их ему подбросили. Он также рассказал об избиении силовиками в отделе полиции.

В «Медузе» Голунов также писал о госзакупках в московской мэрии, об исторических зданиях в столице, которые собираются снести, о мусорном бизнесе, а также о миллиардах родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.