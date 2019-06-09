Дело Ивана Голунова передали в Главное следственное управление МВД по Москве

Уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова передали в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщил Интерфаксу представитель главка Юрий Титов.

Дело было возубждено управлением по Западному административному округу Москвы. Титов заявил, что его передали «в целях объективного и всестороннего расследования <...> для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве».

Титов напомнил, что расследование дела находится на личном контроле начальника главного управления МВД по Москве Олега Баранова.

Голунова задержали днем 6 июня, а вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). После заседания Голунова повезли в ОВД «Раменки», чтобы продолжить следственные действия, в частности, изъять одежду для экспертизы, передает «Медуза». Это было сделано по ходатайству адвокатов.

Полицейские утверждали, что нашли у него и в его квартире несколько свертков с наркотиками — метилэфедроном и кокаином. Журналист настаивает, что запрещенные вещества ему подбросили. Также он рассказал об избиении в отделении полиции.

Обвинение просило арестовать журналиста на 2 месяца. Голунов на заседании суда заявил, что уголовное дело против него связано с проведенным им расследованием о похоронном бизнесе и рассказал, что ему поступали угрозы.