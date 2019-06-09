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В Сочи более 20 человек пострадали после ДТП с туристическим автобусом

Общество

 

В Лазаревском районе Сочи столкнулись два туристических автобуса. По последним данным краснодарского Минздрава, в результате пострадали 26 человек.

Врачи госпитализировали 21 пострадавшего, среди которых трое детей. Ранее сообщалось о 15 пострадавших. На месте ДТП работали 19 экипажей скорой помощи. Источник Интерфакса рассказал, что двое находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, столкнулись два туристических автобуса — один из автомобилей не уступил дорогу другому. По словам собеседника РИА Новости, авария произошла на улице Таврическая в Адлерском районе города, один из автобусов направлялся на экскурсию на курорт «Роза Хутор».

Теги:
kb, дтп, авария, сочи
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