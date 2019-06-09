Конституционный суд Молдавии отстранил президента от обязанностей и передал их премьеру

Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от своих обязанностей и передал полномочия исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Об этом сообщается на сайте суда.

КС принял это решение, чтобы Филип мог распустить парламент и назначить досрочные выборы. Суд счел отказ Додона распустить парламент невыполнением своих конституционных обязательств. Позже Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

«Это отчаянный шаг — воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти», — заявил Додон РИА Новости. Ранее Додона уже пять раз временно отстраняли от обязанностей. Не одобренные им документы подписывал спикер парламента Андриан Канду, отмечает агентство.

Накануне Партия социалистов Молдавии Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство и избрали новое правительство, на пост премьер-министра республики выбрали лидера Партии действия и солидарности Майю Санду. Однако КС признал соответствующие указы президента незаконными, поскольку 7 июня вышел 90-дневный срок для формирования правительства, и парламент должен быть распущен.

В ответ на решение КС депутаты приняли декларацию, которая признает Молдавию «захваченным государством». В ней парламент объявил незаконным отказ суда признать легитимность законодательного собрания и нового правительства. В документе, за который проголосовал 61 депутат из 100, говорится, что в Молдавии широко распространена коррупция, а олигархи получили тотальный контроль над судами.

Политический кризис в Молдавии связан с результатами февральских выборов. Тогда 35 мест в парламенте получила партия Додона, 30 — демократическая партия бизнесмена Владимира Плахотнюка и еще 26 — блок ACUM. Демократы и ACUM отказались от коалиции с социалистами, поэтому в стране не получилось сформировать правительство.

9 июня спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак сообщил, что Плахотнюк предлагал заключить тайные соглашения с Социалистической партией для изменения внешнеполитического вектора страны. По словам Козака, эти предложиния категорически отвергли.