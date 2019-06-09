Адвокат Ивана Голунова пожаловалась в СК на действия полиции при задержании журналиста

Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе направила заявление в Следственный комитет с просьбой проверить действия полицейских, задержавших спецкорреспондента. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В документе говорится, что силовики в ходе оперативно-розыскных мероприятий «применили немотивированное физическое насилие» в отношении Голунова. При этом на жалобы журналиста о полученных телесных повреждениях правоохранительные органы «ни каким образом не отреагировали», подчеркивает Динзе.

Адвокат потребовала в случае подтверждения этих фактов привлечь полицейских к уголовной ответственности за злоупотребление и превышение полномочий (ст. 285 и 286 УК).

Защитник Голунова Дмитрий Джулай ранее заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека из-за «пыточных» условий задержания журналиста.

Голунова задержали днем 6 июня, а вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на 2 месяца по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Полицейские утверждали, что нашли при Голунове и в его квартире несколько свертков с наркотиками — метилэфедроном и кокаином. Журналист настаивает, что их ему подбросили. Он рассказал, что после задержания силовики избили его в отделе полиции, а также не давали связаться с близкими.

Врачи скорой помощи говорили, что обнаружили у Голунова гематому на затылке, множественные ссадины грудной клетки, ушибы ребер, а также подозрения на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Главврач больницы №71, где обследовали задержанного, заявил, что медики не нашли у журналиста серьезных травм и переломов. Джулай отмечал, что его подзащитный во время обследования еле держался на стуле и не понимал, что происходит.