В Казахстане во время досрочных выборов президента задержали более 100 протестующих

В Казахстане полиция задержала около 100 человек во время акций против досрочных президентских выборов. Об этом сообщает радиостанция «Азаттык» (подразделение «Радио Свобода»).

Протестующие кричат «бойкот!», «бостандық!» («свобода!») и «полиция с народом», призывая полицейских прекратить задержания. Участники акций требуют проведения честных выборов. По словам журналистки Eurasianet Джоанны Лиллис, только в Алматы уже задержали около сотни человек.

С городской площади в отделение полиции увезли журналиста радио «Азаттык» Петра Троценко, хотя при нем были служебные документы и редакционное задание, а также журналиста AFP Криса Риклтона. Позже их отпустили. Силовики задержали сотрудника Казахстанского бюро по правам человека Дмитрия Тихонова.

Корреспонденты «Азаттыка» передают, что задержания проходят также в Нур-Султане и Шымкете. Силовики доставили в отделение полиции освещавшую выступления журналистку радиостанции Санию Тойкен. Отмечается, что от площади у столичного дворца «Жастар» уже отъехали около десяти автозаков с протестующими.

9 июня в Казахстане проходят досрочные президентские выборы. В них впервые не участвует Нурсултан Назарбаев, который в марте ушел в отставку спустя 30 лет правления. Среди семи кандидатов на пост главы страны исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев, выступающих от партии Назарбаева «Нур Отан». Некоторые казахстанские оппозиционные объединения призывали к бойкоту выборов.

Утром в день досрочного голосования журналисты рассказали о перебоях в работе интернета и сотовой связи. Напомним, в мае власти Казахстана блокировали сайты нескольких местных СМИ и соцсети на фоне протестов перед досрочными выборами. Тогда акции также сопровождались задержаниями.