«Побоялись, что Андрей Макаревич скажет что-то про дело Голунова»: в Москве отменили выступление «Машины времени»

Организаторы концерта на Красной площади, который пройдет 12 июня, в День России, отменили выступление «Машины времени». Об этом сообщил лидер группы Андрей Макаревич в своем фейсбуке.

«Нам просто позвонили и сказали, что 12 июня мы не играем. Почему, не сказали, но я думаю, что решили не рисковать — побоялись, что Андрей Макаревич скажет что-то про дело Голунова. Вчера он, как и все нормальные люди, поддержал журналиста, написал об этом в Facebook», — сказал пресс-секретарь группы Антон Чернин в разговоре с «МБХ медиа».

Чернин уточнил, что организацией концерта занимается компания Игоря Крутого «Арс-медиа». Накануне Андрей Макаревич записал видеобращение в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

8 июня Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа месяца Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Полицейские утверждали, что нашли при задержании и в его квартире несколько свертков с наркотиками.

Журналист настаивает, что их ему подбросили. Голунов также рассказывал об избиении в отделении полиции. На заседании суда журналист заявил, что уголовное дело против него связано с проведенным им расследованием о похоронном бизнесе и подчеркнул, что ему поступали угрозы.

В защиту Голунова выступили многие российские журналисты, артисты, общественные деятели и другие. На платформе Change.org петицию в поддержку Голунова подписали уже более 104 тысяч человек. Под открытым письмом с требованием освободить спецкорреспондента «Медузы» подписались более 6 тысяч журналистов.

Адвокат Голунова Ольга Динзе пожаловалась в Следственный комитет на действия полиции при задержании журналиста, которая применила «немотивированное физическое насилие». Защитник Голунова Дмитрий Джулай заявил, что обратится в ЕСПЧ из-за «пыточных» условий задержания журналиста.