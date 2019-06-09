Совет IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов 

Совет Международной ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решил не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен, передает ТАСС.

По его словам, вопрос об отмене дисквалификации рассмотрят после завершения проверки допинг-проб, изъятых в московской лаборатории, а также официальных лиц, работающих со спортсменами. Андерсен уточнил, что неизвестно, сколько продлится проверка.

«Рабочая группа получила сообщения, что отстраненные тренеры и врачи продолжают работать. Когда два условия будут выполнены, Совет сможет вновь рассмотреть вопрос восстановления ВФЛА», — подчеркнул он.

Читайте также Попавшая грамота. Как фальшивая справка может обернуться очередной проблемой для российского спорта

Это означает, что российские легкоатлеты продолжат выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом при наличии индивидуального допуска от IAAF.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отчиталось о том, что с начала года легкоатлеты стали первыми по числу тестирований на допинг. За первые 5 месяцев РУСАДА проверило 601 представителя легкой атлетики и 211 тяжелоатлетов.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году из-за допингового скандала. Из-за этого российские спортсмены не смогли участвовать в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Ассоциация допустила к соревнованиям только прыгунью в длину Дарью Клишину.