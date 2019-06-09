РБК подаст в суд на РИА ФАН из-за новости о задержании Ивана Голунова

РБК готовит судебный иск к федеральному новостному агентству РИА ФАН из-за новости о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом заявила соруководитель РБК Елизавета Голикова в своем фейсбуке.

Накануне РИА ФАН опубликовало заметку с заголовком «Главред РБК заявила, что задержанный за наркотики Голунов должен ответить по закону». В сообщении приводится цитата Голиковой для другого связанного с агентством портала New Inform: «Перед законом все равны, и нам важно, чтобы правовая система действовала в рамках всех норм, которые ей предписаны — ни больше, ни меньше».

Голикова сообщила, что ей действительно звонили представители агентства за комментарием. «Я сказала, что РБК уже сформулировал позицию публично и добавить мне нечего. Вопрос был про то, должны ли либеральные журналисты быть "специально" защищены законом», — пояснила она. По словам Голиковой, заметка РИА ФАН портит репутацию РБК, так как некоторые читатели из нее могут неправильно понять позицию издания.

Ранее ложную информацию об Иване Голунове пообещал исправить телеканал «Россия 24». Речь идет о выпуске программы «Дежурная часть» от 9 июня, в котором утверждалось, что у журналиста в момент задержания были признаки опьянения. В этот же момент в кадре появилась фотография справки, в которой ручкой сделана пометка об обратном. Главный редактор телеканала Евгений Бесков в беседе с «Говорит Москва» пообещал, что в новом выпуске программы уберут ложную информацию.

Скриншот: телеканал «Россия 24»

Позже вышла отредактированная версия сюжета. В ней говорится, что об опьянении Голунова съемочной команде сказали полицейские, но предоставили справку с «не очень ясной правкой от руки».

Никулинский суд Москвы 8 июня отправил под домашний арест на 2 месяца журналиста «Медузы», обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Силовики утверждали, что нашли при Голунове и в его квартире несколько свертков с запрещенными веществами. Журналист настаивает, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело против него связано с проведенным им расследованием о похоронном бизнесе.

Петицию в поддержку Голунова на сайте Change.org подписали уже более 110 тысяч человек.