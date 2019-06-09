Baza и «Трансперенси»: полковник, организовавший задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей

Семья начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова, подчиненные которого задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, владеет участками земли в Подмосковье общей стоимостью 50-70 млн рублей.

Как выяснили телегам-канал Baza и «Трансперенси Интернешнл», на полковника Щирова и его мать зарегистрировано не менее девяти земельных участков в СНТ «Сплав-2» под Наро-Фоминском общей площадью 1 га. Как следует из ЕГРЮЛ, они были приобретены в течение последних десяти лет. Также полицейский владеет землей в селе Тропарево в Можайском районе, на которой стоят несколько объектов недвижимости, и участком у коттеджного поселка в деревне Горчаково.

Общая стоимость всех этих участков, по данным Baza и «Трансперенси Интернешнл», составляет от 50 до 70 млн рублей. Помимо этого, Щиров владеет автомобилем Ford Maverick XLT, а на его мать записан Ford Focus и внедорожник Volvo XC90.

При этом, как указывают журналисты, зарплата полковника на должности начальника отдела составляет около 0,8—1 млн рублей в год. В «Трансперенси Интернешнл» заявили, что планируют обратиться в прокуратуру с просьбой проверить соответствие расходов полицейского его доходам. «Если собственность полковника превышает его доход за последние три года, она должна быть изъята в доход государства», — подчеркнули в организации.

Читайте также Товарищи ошиблись. Тысячи коллег Голунова по всей стране высказались в его поддержку и готовы действовать

Напомним, 8 июня Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Силовики утверждали, что нашли при Голунове и в его квартире несколько свертков с запрещенными веществами. Журналист настаивает, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело против него связано с проведенным им расследованием о похоронном бизнесе.

Петицию в поддержку Голунова на сайте Change.org подписали уже более 110 тысяч человек.