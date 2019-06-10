«Коммерсант» сообщил об утечке данных 900 тысяч клиентов российских банков

Данные около 900 тысяч россиян, бывших клиентами Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка (Home credit bank), оказались в открытом доступе, сообщили «Коммерсанту» в компании DevicеLock. Были выложены их имена, телефоны, паспорта и места работы.

Наиболее многочисленной оказалась база клиентов ОТП Банка, которую эксперты датировали осенью 2013 года, — в ней оказались 800 тыс. человек. База клиентов ХКФ Банка включала 25 тыс. человек, преимущественно из Волгоградской области. Несколько человек оттуда подтвердили, что брали кредиты, но отметили, что это было давно.

Эксперты также обнаружили две базы клиентов Альфа-банка — первая с 55 тысячами участников датирована 2014-2015 годами, однако вторая, всего с около 500 человек, относилась к 2018-2019 году и также содержала сведения об обслуживающем отделении и остатке на счете.

Участники первой базы, которую нашли в сети без пароля, проживают преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, а номера их телефонов все еще действующие. «Коммерсант» также обратил внимание, что 500 человек из нее указали местом работы МВД, а еще порядка 40 человек — ФСБ.

Базы выложили в открытый доступ после того, как они перестали быть нужными узкому кругу владельцев, допустил гендиректор Zecurion Алексей Раевский. Теперь данные могут использоваться мошенниками, притворяющимися службой безопасности банка, отметил он.

В ОТП-банке утечку информации опровергли, в Альфе заявили, что проводят проверку достоверности и актуальности сведений, а в ХКФ-банке сказали, что им не было известно о происхождении данных в базе.