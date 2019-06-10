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Соратника Навального Волкова после 20 суток ареста вновь доставили в ОВД

Общество

 

Полицейские отказались отпустить политика Леонида Волкова после 20 суток ареста за сентябрьский митинг против пенсионной реформы и отвезли его в московский ОВД «Тверской», сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. 

По данным оппозиционера Алексея Навального, на Волкова составят новый административный протокол за организацию митинга против пенсионной реформы в других городах России — ранее он был под арестом за акцию в Москве.

Волкова поместили в спецприемник 22 мая за онлайн-трансляцию сентябрьского митинга в Москве. За время под арестом на него составили протокол по новому закону о «явном неуважении к власти» за твит о первом штрафе по этой статье в Новгородской области. Однако из-за нарушений в материалах административного дела суд вернул его обратно в полицию.

Теги:
9 сентября, митинги, волков, навальный, va
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