Соратника Навального Волкова после 20 суток ареста вновь доставили в ОВД

Полицейские отказались отпустить политика Леонида Волкова после 20 суток ареста за сентябрьский митинг против пенсионной реформы и отвезли его в московский ОВД «Тверской», сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По данным оппозиционера Алексея Навального, на Волкова составят новый административный протокол за организацию митинга против пенсионной реформы в других городах России — ранее он был под арестом за акцию в Москве.

Так. Под шумок дела Голунова путинские решили использовать новую технологию и найти новое дно. Волков отсидел двадцать суток за митинг 9 сентября. А сейчас ему говорят: это было за митинг в Москве, сейчас будете сидеть и за другие города — Alexey Navalny (@navalny) June 10, 2019

Волкова поместили в спецприемник 22 мая за онлайн-трансляцию сентябрьского митинга в Москве. За время под арестом на него составили протокол по новому закону о «явном неуважении к власти» за твит о первом штрафе по этой статье в Новгородской области. Однако из-за нарушений в материалах административного дела суд вернул его обратно в полицию.