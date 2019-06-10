ФСБ проводит обыски по делу «Хизб ут-Тахрир» в домах крымских татар. Есть задержанные

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Крыму проводят одновременно несколько обысков в домах крымских татар по делу запрещенной и признанной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

«ФСБ возбудила уголовные дела в отношении сторонников запрещенной в России организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”. По местам регистрации сторонников террористов в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе в их домах с утра проводятся следственные действия. Вместе с ФСБ на месте работают сотрудники Росгвардии и полиции», — сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

На выезде из Крыма у Керченского моста сотрудники ДПС остановили автомобиль с 58-летним Энвером Омеровым, который направлялся на судебный процесс по делу «Хизб ут-Тахрир» в Ростов, где сегодня должны были состояться прения сторон. В деле в качестве обвиняемого проходит муж его дочери. Омерова задержали сотрудники ФСБ и увезли в Симферополь. Одновременно обыски проходят у него дома в Белогорске, а также у его сына Ризы Омерова.

Следственные мероприятия проводятся по нескольким адресам в Алуште, где задержаны Эльдар Кантемиров (у него уже проходили обыски в 2017 году, но никакое обвинение тогда предъявлено не было) и Руслан Месутов.

В поселке Изобильное Алуштинского района обыск проходит у председателя автономной религиозной общины Ленура Халилова, который ведет сейчас судебное разбирательство с Духовным управлением мусульман Крыма относительно здания местной мечети. В поселке Строгановка Симферополя задержан Эскендер Сулейманов, который является братом одного из фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир».

В марте 2019 года были задержаны одновременно 23 крымских мусульманина по обвинению в участии в этой организации. Глава следственной группы, которая ведет это дело, следователь Сергей Махнев, руководил сегодняшним обыском и задержанием Сулейманова. Он заявил, что его дело будет объединено с делом ранее арестованных.