Голикова: число бедных россиян сократилось на 400 тысяч человек в 2018 году

Количество бедных россиян, у которых доход ниже прожиточного минимума, сократился на 400 тысяч человек (12,9%) в 2018 году. Об этом в интервью «Известиям» сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего к бедным Росстат отнес 18,9 млн человек.

По ее словам, за чертой бедности находятся 51% семей: «У нас самая обиженная в этом смысле часть населения — семьи, имеющие детей, особенно многодетные».

Больше всего бедных семей в Тыве (40,5%), Кабардино-Балкарии и Ингушетии, заявила Голикова. Наиболее благополучные регионы — Ямало-Ненецкий округ и Белгородская область.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству снизить в два раза уровень бедности в стране до 2024 года. Согласно отчету, за чертой бедности к концу 2018 года жили почти 19 млн россиян.

По данным Росстата, среднедушевые доходы населения в четвертом квартале 2018 года составили 37 493 рубля, а величина прожиточного минимума — 10 213 рублей.

В январе служба сообщала, что реальные доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%. Это был уже пятый год падения показателя. Тогда же Центральный банк обнаружил, что годовой рост зарплат россиян снизился до 0,2% и достиг своего минимума с середины 2016 года.

В мае Счетная палата заявила, что в 2019 году уровень реальных располагаемых доходов населения россиян продолжит падать, а снизить уровень бедности на 2,4%, как это было запланирована в указе президента, в текущем году не получится.