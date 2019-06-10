В анализах и на смывах с рук журналиста Голунова не нашли следов наркотиков

Экспертиза не обнаружила наркотиков на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста Ивана Голунова, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Наркотических и психотропных веществ также не нашли и в анализах мочи, уточнил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. «Исследование продолжается, но на сегодняшний момент [наркотики] не обнаружены», — заявил Брюн.

Первые анализы были взяты у журналиста только на следующий день после задержания 6 июня, а врачи обследовали его еще через день — 8 июня, до избрания судом меры пресечения.

Врачи скорой помощи говорили, что обнаружили у Голунова гематому на затылке, множественные ссадины грудной клетки и ушибы ребер, при этом главврач больницы №71, где его обследовали, не посчитал травмы серьезными для госпитализации. Адвокат отмечал, что Голунов в больнице еле держался на стуле и не понимал, что происходит.

Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Полицейские утверждали, что нашли при Голунове и в его квартире несколько свертков с наркотиками — метилэфедроном и кокаином. Журналист настаивает, что их ему подбросили.