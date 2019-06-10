В Москве 12 июня пройдет марш за свободу журналиста Ивана Голунова

12 июня в Москве пройдет марш за свободу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, против которого возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков. Об этом сообщается на странице мероприятия в фейсбуке.

Организаторы требуют освободить журналиста и «наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело».

Начало мероприятия в 12:00 у метро «Чистые пруды». Далее участники проследуют по маршруту: Мясницкая улица — Столешников переулок — Большая Дмитровка.

Марш закончится у здания Главного управления МВД России по Москве на улице Петровке, 38, где затем пройдут одиночные пикеты. Мероприятие не будут согласовывать с властями: вместо плакатов участники будут нести газеты со статьями о Голунове.

«Мы надеемся, что городские власти не будут чинить препятствия Маршу, но не можем гарантировать этого. Мы пользуемся своим конституционным правом на свободу мирных собраний», — отмечается в сообщении.

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Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Полицейские утверждали, что нашли при нем и в его квартире несколько свертков с наркотиками — метилэфедроном и кокаином.

Журналист настаивает, что наркотики ему подбросили. Экспертиза не обнаружила наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах, а также в анализах мочи Голунова.