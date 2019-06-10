СК возбудил дело на сотрудницу «Алросы» из-за кражи более 500 алмазов

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудницы алмазодобывающей компании «Алроса» и двух ее сообщников из-за кражи алмазного сырья. Об этом сообщается на сайте СК.

По версии следствия, сотрудница «Алросы» Елена Канунникова похищала алмазы, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе был посредником, а россиянин Владимир Гординский занимался сбытом драгоценных камней. Их задержали при попытке похитить очередную партию алмазов на 22 миллиона рублей.

СК отмечает, что во время обысков были обнаружены около 500 необработанных природных алмазов и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 млн долларов, а также «ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе, более 30 часов, инкрустированных бриллиантами».

Канунникову, Табидзе и Гординского, обвиняемых в кражи ( п. «б» ч. 4 ст. 158 УК) и незаконном обороте природных драгоценных камней (ч. 2 ст. 191 УК), арестовали.