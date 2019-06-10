В Реутове арестовали главу местного отделения «Яблока». Адвокат не может связаться с ним

Реутовский городской суд арестовал руководителя местного отделения партии «Яблоко» и активиста Евгения Куракина. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Трунина.

По его словам, 7 июня Куракина задержали в прокуратуре, куда он пришел для подачи заявления в защиту реутовского парка активистами. Его доставили в отдел полиции по Балашихинскому району, и отказались пускать к нему Трунина. Ни Куракину, ни его адвокату причин задержания не назвали. Трунин дал полицейским свои контакты, но ему все же не сообщили об избрании активисту меры пресечения.

Через два дня Куракина отправили в следственный изолятор, но адвокату до сих пор не дали ознакомиться с материалами дела, и он не знает, в чем подозревают его подзащитного. По предположению Трунина, Куракина могли арестовать из-за возбужденного против него в 2012 году дела о мошенничестве (ст. 159 УК).

«Дело вялотекущее. Он был председателем ТСЖ и сумел достичь наивысшей эффективности работы ЖКХ. Тарифы в его доме, где он был председателем, уменьшились в разы. Естественно, это не понравилось мэру Реутово, Александр Ходырев тогда был, и на него пошли репрессии — в том числе возбудили уголовное дело», — рассказал Трунин.

Он добавил, что Куракин провел по этому обвинению в СИЗО полтора года, а затем вышел под залог в 3 млн рублей. Адвокат подчеркнул, что против активиста пытались заводить еще несколько дел, но «они рассыпались». Трунин не исключает, что Куракина арестовали из-за его намерения избираться в совет депутатов Реутово.

По данным издания Activatica, близким Куракина говорили, что его отправили в СИЗО якобы из-за укрывания от следствия, а также из-за предполагаемой причастности к неизвестному преступлению.