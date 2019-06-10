РБК узнал об инициативе главы Курганской области объединить регион с Тюменью

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил администрации президента объединить регион с Тюменской областью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, в администрации президента еще не сформулировали свою позицию по этой инициативе. «Шумкову не сказали ни да, ни нет», —добавили близкий к руководству региона и близкий к Кремлю источники РБК.

Вадим Шумков объясняет свое предложение экономическими соображениями: объединение с Тюменской областью может дать толчок для развития Курганской области, объясняет близкий к руководству области источник издания. «Многие жители Курганской области ездят на заработки в Тюмень, так что в регионе идея объединения нашла бы поддержку», — сказал собеседник РБК.

Пресс-секретарь главы Курганской области заявил РБК, что «будет некорректно должностному лицу комментировать неофициальную информацию».

Вадим Шумков был назначен врио губернатора в октябре 2018 года. До этого 47-летний Шумков занимал пост заместителя губернатора Тюменской области и курировал вопросы привлечения инвестиций.

По данным РБК, на выборы губернатора, которые пройдут единый день голосования в сентябре этого года, Шумков пойдет как самовыдвиженец. Официально о намерении участвовать в кампании он пока не объявлял.