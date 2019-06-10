Активиста «Ассоциации народного сопротивления» отправили под домашний арест из-за комментария в соцсети

В Волгодонске суд отправил под домашний арест активиста «Ассоциации народного сопротивления» (АНС) Владимира Бояринова, обвиняемого в призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь движения Никита Зайцев.

По его словам, уголовное дело против Бояринова возбудили в мае. Поводом для этого стал комментарий активиста на странице одной из групп во «ВКонтакте», который он оставил в июле прошлого года.

Сотрудники ФСБ задержали Бояринова 5 июня в Москве у станции метро «Павелецкая». Два дня он провел в отделении полиции, после чего его перевезли в Волгодонск. Бояринов сообщил, что по дороге в Ростовскую область сотрудники ФСБ избили его, добавил Зайцев.

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