Экс-главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам колонии

Бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей по обвинению в создании организованного преступного сообщества, коррупции и других преступлениях. Об этом сообщает ТАСС.

«Вина Гайзера установлена и подтверждается собранными по делу доказательствами», — огласила приговор судья.

Гособвинение просило для Гайзера 21 год колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

По «делу Гайзера» проходят 14 человек, которые в зависимости от роли и степени участия обвиняются в создании преступного сообщества (ст. 210 УК), получении взяток (ст. 290 УК), мошенничестве (ст. 159 УК) и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 174.1 УК).

По версии следствия, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты дела с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Действия обвиняемых нанесли республике Коми ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, утверждает следствие.

Гайзер был отстранен от должности главы региона указом президента в 2015 году в связи с утратой доверия.