Кремль: в деле журналиста Голунова остается много вопросов
В Кремле следят за уголовным делом против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретаря президента спросили, как в Кремле оценивают работу полиции, которая в первые часы после задержания Голунова дезинформировала общественность, опубликовав фотографии нарколаборатории, которые не имели отношения к делу Голунова.
«Ошибки допускают в том числе и журналисты , когда пишут те или иные материалы. Притом в большом количестве»,
— приводит его слова «Медуза».
Он подтвердил, что в Кремле «руководствовались той информацией, которая была опубликована МВД, и потом мы приняли к сведению ту поправку, которую также МВД опубликовал».
Песков также подчеркнул, что в Кремле сейчас «исходят из того, что на повестке дня остаются ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении».
Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов с 8 июня находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Полицейские утверждали, что нашли при нем и в его квартире несколько свертков с наркотиками — мефедроном и кокаином.
Московский главк МВД после задержания опубликовал на сайте пресс-релиз о деле Голунова, дополнив их фотографиями нарколаборатории, которая якобы имеет отношение к журналисту. Позже в пресс-службе столичной полиции признали ошибку, пояснив, что в квартире Голунова была сделана лишь одно из девяти опубликованных фото.
При этом экспертиза не обнаружила наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах, а также в анализах мочи Голунова. Сам журналист настаивает, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело против него связано с его антикоррупционными расследованиями.
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