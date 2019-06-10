В Москве неизвестный разгромил редакцию проекта «Сноб»
В Москве в офис издания «Сноб» проник неизвестный человек и «полностью разгромил редакцию». Об этом сообщила главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова.
Мужчина проник в редакцию ночью и разбил всю технику, а потом залез в соседний офис.
«Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», — написала Чудинова в телеграм-канале проекта.
Главред проекта добавила, что изданию будет сложно самостоятельно восстановить компьютеры, поэтому «Сноб» попросит о помощи с техникой.
Сейчас в редакции проходят следственные мероприятия. Сотрудники «Сноба» временно переехали работать в офис телеканала «Дождь».
«Сноб» — российское СМИ, которое выпускает электронную и печатную версии журнала. Первый номер вышел в октябре 2008 года. Издание позиционирует себя как проект для международного сообщества успешных профессионалов. На сайте «Сноба» размещаются новости, колонки, блоги и другое.
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