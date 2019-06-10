СМИ: по факту массовых беспорядков в сквере в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Иван Жилинспецкор
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков в сквере у екатеринбургского драмтеатра. Об этом сообщают «Комсомольская правда» и Znak.com.
По информации источников Znak.com, дело возбуждено по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), и в нем пока нет фигурантов.
Официально Следственный комитет информацию о возбуждении уголовного дела не комментирует.
Максимальная санкция по ст. 212 УК РФ — 15 лет лишения свободы (за организацию беспорядков). 8 лет лишения свободы может грозить рядовым участникма беспорядков. До 2 лет — «призывающим к беспорядкам».
Акции протеста в связи с началом строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбуге проходили с 13 по 16 мая. Протестующие требовали остановить стройку, считая, что она уничтожит сквер и прогулочную зону у городского пруда. Участие в протестных акциях в разные дни приняли от 1000 до 6000 человек.
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