СМИ: по факту массовых беспорядков в сквере в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков в сквере у екатеринбургского драмтеатра. Об этом сообщают «Комсомольская правда» и Znak.com.

По информации источников Znak.com, дело возбуждено по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), и в нем пока нет фигурантов.

Официально Следственный комитет информацию о возбуждении уголовного дела не комментирует.

Максимальная санкция по ст. 212 УК РФ — 15 лет лишения свободы (за организацию беспорядков). 8 лет лишения свободы может грозить рядовым участникма беспорядков. До 2 лет — «призывающим к беспорядкам».

Акции протеста в связи с началом строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбуге проходили с 13 по 16 мая. Протестующие требовали остановить стройку, считая, что она уничтожит сквер и прогулочную зону у городского пруда. Участие в протестных акциях в разные дни приняли от 1000 до 6000 человек.