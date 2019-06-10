В центре Москвы у здания ГУ МВД продолжаются одиночные пикеты в поддержку Голунова

У здания Главного управления МВД России по Москве четвертый день продолжаются одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, против которого возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Сегодня на Петровке проходят три одиночных пикета. Участники принесли с собой выпуски «Коммерсанта», «Ведомостей» и РБК с одинаковыми обложками поддержку Голунова.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Другие желающие по очереди сменяют пикетирующих. Рядом дежурят полицейские.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

12 июня в Москве пройдет марш за свободу журналиста «Медузы». Мероприятие начнется в 12:00 у метро «Чистые пруды». Затем участники пойдут по маршруту Мясницкая улица — Столешников переулок — Большая Дмитровка, а закончат акцию у здания ГУ МВД на Петровке 38. Марш не будут согласовывать с властями: вместо плакатов участники будут нести газеты со статьями о Голунове.

8 июня суд отправил под домашний арест до 7 августа журналиста «Медузы», обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Силовики якобы нашли при Голунове и в его квартире несколько свертков с запрещенными веществами. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с проведенным им расследованием о похоронном бизнесе.