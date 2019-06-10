Правительство предложило сократить количество административных правонарушений, а также изменить подход к назначению наказаний. Об этом говорится в концепции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

«Назрела объективная необходимость научного осмысления и анализа сложившейся за эти годы (17 лет со дня вступления в силу — прим.) практики применения КоАП, а также критической оценки эффективности его норм с учетом внесенных многочисленных изменений, конституционных требований», — говорится в документе.

Отмечается, что за 17 лет был принят 621 федеральный закон, которым в КоАП внесено уже свыше 4 800 изменений. При этом, говорится в документе, вносимые в КоАП изменения «зачастую не носят системного характера», что приводит к нарушению единства правового регулирования.

В новом КоАП предлагается прописать отличия административной отвественности от других видов юридической ответственности, уточнить понятие «административное правонарушение», а также выделить категории административных правонарушений, «исходя из их характера и степени общественной вредности».

Согласно концепции, теперь срок давности привлечения к административной ответственности для физлиц не может превышать минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности, то есть два года.

Кроме того, предлагается отменить административную ответственность для органов госвласти, местного самоуправления, казенных учреждений и государственных внебюджетных фондов как юридических лиц. За противоправные действия, совершенные этими организациями, будут наказывать должностных лиц.

В конце марта премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился представить концепцию нового КоАП для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности».