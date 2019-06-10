Соратника Навального Волкова вновь арестовали за акцию против пенсионной реформы

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток сторонника Алексея Навального и менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова за акцию 9 сентября против пенсионной реформы в Петербурге. Об этом сообщает сотрудник штаба Навального Руслан Шаведдинов.

Его признали виновным в проведени публичного мероприятия, которое создало помехи для движения (ч. 3 ст. 20.2 КоАП). При этом 9 сентября Волков находился не на территории России.

«Такое решение противоречит статье 4 протокола 7 конвекции о защите прав человека — нельзя наказывать дважды за одно и то же нарушение. Мы будем обжаловать это решение», — сказал адвокат Волкова Вячеслав Гимади.

Волков только что отбыл 20 суток административного ареста за повторное правил организации аналогичной акции Москве. Полицейские пообещали привлечь Волкова к ответственности за митинги еще в восьми городах.

Волкова поместили в спецприемник 22 мая за онлайн-трансляцию сентябрьского митинга в Москве. За время под арестом на него составили протокол по новому закону о «явном неуважении к власти» за твит о первом штрафе по этой статье в Новгородской области. Однако из-за нарушений в материалах административного дела суд вернул его обратно в полицию.

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Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в России 9 сентября, в единый день голосования. В 59 городах они не были согласованы властями. Больше тысячи участников акций по всей стране задержали.