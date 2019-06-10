Суд освободил по УДО главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева

Шалинский городской суд на выездном заседании в колонии-поселении в Аргуне удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева.

Правозащитник Оюб Титиев. Фото: Ольга Боброва/ "Новая газета"

Как сообщил «Новой газете» адвокат Петр Заикин, решение суда вступит в силу через 10 дней, таким образом правозащитник выйдет на свободу 21 июня.

«Заседание прошло в спокойном режиме, все участники процесса относились друг к другу с уважением. Ходатайство защиты об УДО поддержали администрация колонии и представитель прокуратуры республики Чечни. Они посчитали, что причин для отбытия всего срока нет», — сказал адвокат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приветствует решение освободить Титиева.

«Наказание должно служить инструментом исправления и возвращения человека на свободу, способным быть полезным семье и обществу, а не превращать его в рецидивиста. Если суд с первого же разу признал возможным досрочно освободить Титеева, уверен, что изучены все обстоятельства и принято объективное решение», — написал он.

Напомним, Оюба Титиева задержали в январе прошлого года после того, как сотрудники полиции якобы обнаружили в его машине пакет с 200 граммами марихуаны. Титиев отказался от «чистосердечного признания» и напомнил, что обыск без понятых не имеет доказательной силы. Тогда его вывезли на трассу и задержали еще раз — уже с понятыми.

18 марта Шалинский городской суд Чечни вынес Титиеву обвинительный приговор, признав виновным в хранении наркотиков, и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии-поселении.

Сам правозащитник свою вину не признает. Защита Титиева настаивала, что наркотики ему подбросили, а дело против него было сфабриковано по политическим мотивам, чтобы прекратить расследовательскую и правозащитную деятельность «Мемориала».