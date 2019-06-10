Участники конфликта на острове Даманский подали в суд из-за отказа Пенсионного фонда в выплатах ко Дню Победы

Участники советско-китайского конфликта на острове Даманский в 1969 году обратились в суды с требованием признать незаконными отказы управлений Пенсионного фонда в выплатах ко Дню Победы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Проживающие в шести регионах России ветераны добивались единовременной выплаты в 10 тысяч рублей, которую, по их мнению, они должны были получить согласно указу президента. По информации издания, в обосновании истцы указали, что получили в 1982 году удостоверения участников Великой Отечественной войны, поэтому они могут претендовать на эти выплаты. В Пенсионном фонде просили суды отклонить иски, потому что участники конфликта не значатся в указе, а в ВОВ они не участвовали.

Часть исков суды удовлетворили, однако большинство ветеранов все же остались без выплат. Некоторых участников конфликта поддержали прокуроры городов и районов. «Коммерсанту» в судах не смогли объяснить, почему одинаковыетребования ветеранов и тех же событий удовлетворялись по-разному.

Пограничный конфликт между СССР и Китаем из-за острова Даманский, который перешел к Российской Империи в 1860 году, произошел в марте 1969 года. Тогда китайские военные вторглись на остров и попытались его захватать. Столкновения советских пограничников и войск Дальневосточного военного округа с китайскими подразделениями закончились только в сентябре по итогам переговоров. В мае 1991 года остров перешел под юрисдикцию Китая.