Суд оправдал полковника Захарченко по эпизоду получения взятки в 800 тысяч долларов

Пресненский суд Москвы, где сегодня выносят приговор экс-заместителю начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрию Захарченко, посчитал недоказанным факт получения им взятки в размере 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса и оправдал полковника по одному из эпизодов уголовного дела, передает ТАСС.

Ранее в понедельник суд признал Захарченко виновным в коррупции и лишил его звания полковника, госнаград и медалей, а также права работать на госслужбе.

Гособвинение требует для Захарченко 15 лет и шесть месяцев колонии строгого режима со штрафом в 494 млн рублей.

Дополняется