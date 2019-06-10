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Я/МЫ ИВАН ГОЛУНОВ

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Суд оправдал полковника Захарченко по эпизоду получения взятки в 800 тысяч долларов

Общество

 

Пресненский суд Москвы, где сегодня выносят приговор экс-заместителю начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрию Захарченко, посчитал недоказанным факт получения им взятки в размере 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса и оправдал полковника по одному из эпизодов уголовного дела, передает ТАСС.

Ранее в понедельник суд признал Захарченко виновным в коррупции и лишил его звания полковника, госнаград и медалей, а также права работать на госслужбе.

Гособвинение требует для Захарченко 15 лет и шесть месяцев колонии строгого режима со штрафом в 494 млн рублей.

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