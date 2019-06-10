Петицию в поддержку журналиста Ивана Голунова подписали более 150 тысяч человек

Число подписавших петицию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова превысило 150 тысяч человек. Она опубликована на сайте Change.org на русском и английском языках.

Авторы инициативы требуют немедленного освобождения Голунова и выяснения всех обстоятельств его задержания. Кроме того, под открытым письмом в поддержку Голунова подписались более 7,5 тысяч журналистов. 10 июня его должны передать в МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

В защиту Голунова выступили многие российские журналисты, артисты, общественные деятели и другие. У здания ГУ МВД в столице четвертый день продолжаются одиночные пикеты в его поддержку, а на 12 июня в Москве запланирован марш за освобождение журналиста.

Либертарианская партия и Профсоюз журналистов и работников СМИ подали в столичную мэрию заявку на проведение 23 июня митинга «За свободу Ивана Голунова». Акцию планируют начать в 17:00. Организаторы отмечают, что препятствование проведению митинга мэрией Москвы будут восприняты как «признание в политической заинтересованности в исходе дела Голунова с их стороны». В тот же день акцию собираются провести в Санкт-Петербурге, а 22 июня — в Хабаровске.

8 июня Голунова отправили на 2 месяца под домашний арест. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Полицейские утверждают, что нашли при журналисте и в его квартире несколько свертков с запрещенными веществами. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили, а возбуждение дела связано с проведенным им расследованием о похоронном бизнесе. Кроме того, он рассказывал, что силовики избивали его в отделе полиции.

10 июня члены Общественной наблюдательной комиссии рассказали в эфире «Эха Москвы», что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста.