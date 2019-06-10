В Севастополе левого активиста приговорили к 2,5 годам условно из-за поста во «ВКонтакте»

Нахимовский районный суд Севастополя приговорил левого активиста Валерия Большакова к 2,5 годам условно и запретил ему занимать государственные должности по обвинению в публичных призывах к экстремизму, сообщает корреспондент «Новой газеты».

Речь идет о публикации во «ВКонтакте» с критикой властей и «призывами к установлению диктатуры пролетариата» вместо «путинского режима». Гособвинение запрашивало для Большакова 4 года условно. Сам активист вину не признает.

«Я проникся идеей, говоря языком обвинения, что нынешний социально экономический и политический курс государства России имеет антинародный характер. И при этом данный курс дает преимущества наименее значительной части населения: крупному капиталу, высшим слоям чиновничества», — сказал в последнем слове Большаков.

Фото: Антон Наумлюк / «Новая газета»

Большаков был задержан в ноябре 2017 года. Тогда его также обвиняли в возбуждении ненависти и вражды к социальной группе «терские казаки» (ст. 282 УК), о конфликте с которыми он написал пост во «ВКонтакте». В феврале 2019 года обвинение по этой статье с Большакова сняли в связи с частичной декриминализацией законодательства, оставив только призывы к экстремизму.

По словам адвоката Алексея Ладина, защита будет подавать апелляционную жалобу и требовать полного оправдания Большакова.