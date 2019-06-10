Экс-руководителя СК по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора региона

Бывшего руководителя Следственного комитета по Волгоградской области по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Об этом сообщается на сайте СК.

Имя задержанного в пресс-релизе не уточняется. Как пишет издание «Блокнот Волгограда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, сегодня утром прошел обыск у бывшего начальника СК Михаила Музраева. Он ушел в отставку в конце 2018 года.

По версии следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро человек проникли на территорию частного дома, в котором проживал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с семьей. Один из преступников попытались поджечь стену, бросив в сторону дома бутылку с зажигательной смесью. Бутылка до здания не долетела.

Преступную группу возглавлял бизнесмен Евгений Ремезов, его задержали в мае 2019 года. По данным СК, губернатор добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, которые арендовал Ремезов и сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям.

Проиграв в суде, считают в СК, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из России для алиби. По данным ФСБ, еще трое причастных к покушению на Бочарова были задержаны в 2017 году. Один из них осужден в США за преступление, совершенное в Америке.