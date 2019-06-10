Мосгорсуд отменил арест почти 4,5 млн рублей экс-министра Михаила Абызова

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте почти 4,5 млн рублей на счетах бывшего министра по координации «Открытого правительства» Михаила Абызова и направил материалы на новое рассмотрение. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда агентству уточнили, что постановление касалось банковских счетов Абызова, на которых находится около 4,3 млн рублей.

В апреле Басманный районный суд Москвы арестовал счета с 437 млн рублями, два дома в Подмосковье, три квартиры и другую недвижимость Абызова. Следователь утверждал, что экс-министр пытался вывести средства со своего счета.

Напомним, в марте Абызова задержала служба экономической безопасности ФСБ по обвинению в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК). Следствие считает, что с 2011 по 2014 год он вместе с пятью другими фигурантами дела похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей, обманув акционеров компаний «Сибэко» и «Региональные электрические сети», крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Все фигуранты дела находятся под арестом до 25 июля, они своей вины не признают.