В Петербурге на активистов «Весны» составили протоколы за баннер о «сказочном Путине»

В Санкт-Петербурге полицейские задержали координатора оппозиционного движения «Весна» Александру Лобовикову и его участника Петра Трофимова за баннер про первый штраф по статье о «явном неуважении к власти». Об этом говорится в телеграм-канале активистов.

Акцию провели 7 июня — во второй день Петербургского экономического форума. Активисты движения вывесли по городу шесть пустых баннеров и один — с надписью «Путин: сказочный или реальный?»

Лобовикову и Трофимова задержали утром, на них составили протоколы о проведении несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и уже доставили в Петрозаводский райсуд, однако заседание перенесли на следующий день — для ареста Лобовиковой, члена участковой избирательной комиссии с решающим голосом, нужна санкция прокурора. До суда ее оставили на ночь в отделении.

Сегодня мы наконец спросили, сказочный Путин или реальный. Два предыдущих баннера у нас украла полиция, и в этот раз мы устроили настоящую спецоперацию: с закладками из баннеров, секретными участниками и блокчейном 😏



Фото: 1, 2 — @pixsl_markov, 3, 4 — Петр Иванов pic.twitter.com/NsZ6lVWwrT — Движение Весна (@spb_vesna) June 7, 2019

Напомним, первый штраф по новой статье о «явном неуважении к власти», появился в конце марта — спустя несколько недель после подписания соответствующего закона. По ней оштрафовали жителя Новгородской области за пост во «ВКонтакте» со словами «Путин — сказочный ***». Решение запустило флешмоб в соцсетях — его участники также делали публикации со словами «сказочный Путин».