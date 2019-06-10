В жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. Есть пострадавшие

В пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Это случилось в 18:53 по местному времени (16:53 мск).

Эпицентром взрыва стала квартира на четвертом этаже. В результате инцидента пострадал находившийся в квартире мужчина: ударной волной его выбросило на улицу. По информации «Новой», сейчас он находится в реанимации.

Также известно об еще одной пострадавшей, у нее подозрение на отравление угарным газом. Спасатели эвакуировали всех жильцов подъезда, где произошел взрыв. Им будет предложено временное расселение.

14 января этого года взрыв бытового газа произошел в г. Шахты Ростовской области. Погибли пять человек. «Вспышку газа» называют и в качестве основной версии трагедии в Магнитогорске, которая произошла 31 декабря 2018 года. Тогда в результате взрыва обрушились два подъезда девятиэтажного жилого дома. Из 45 находившихся в рухнувших подъездах человек спасти удалось лишь шестерых.