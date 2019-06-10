МВД решило ежегодно вручать журналистам полмиллиона рублей за «повышение престижа службы»

МВД решило учредить ежегодную премию для журналистов в размере 500 тысяч рублей, следует из проекта приказа, на который обратили внимание «Открытые медиа».

Сотрудников СМИ будут награждать за «объективное освещение деятельности органов внутренних дел» и «повышение престижа службы». Помимо денег, победителю также вручат нагрудный знак, диплом и статуэтку святого Георгия высотой 4,2 см.

Аналогичные награды будут вручать и за создание художественных произведений, популяризирующих полицию, за научные разработки для ее сотрудников, создание условий для физического развития полицейских и успехи «в социальной сфере» – в том числе «в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи».

Премии МВД появились в 2003 году и вручались только в первых двух категориях выше – за науку и за искусство. Победителями в последней номинации были в том числе Владимир Высоцкий, Иосиф Кобзон и Людмила Зыкина. Журналисты могли претендовать только на награды в ведомственных конкурсах – например, в конкурсе «Щит и перо».