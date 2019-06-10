На Манхэттене вертолет врезался в высотное здание
В нью-йоркском районе Манхэттен вертолет врезался в 54-этажное здание и загорелся, место окружено полицией, сообщает телеканал CBS. Информации о пострадавших нет, одно из зданий в районе эвакуировали.
Инцидент, как уточнили в полиции, произошел к югу от Центрального парка рядом с Таймс-сквер — в здании 787 на 7 авеню (у пересечения с 49-й западной улицей). В небоскребе Axa Equitable Center находятся офисы крупных банков Citibank и BNP Paribas.
Находившиеся в здании люди не пострадали, однако пилот загоревшегося вертолета, по данным пожарных, погиб. Инцидент не был терактом — вертолет был вынужден совершить жесткую посадку, рассказал журналистам губернатор штата Эндрю Куомо.
MORE: New York Gov. Andrew Cuomo arrives on scene of apparent helicopter crash in Midtown Manhattan, @CBSNewYork reports https://t.co/IC3oa3821r pic.twitter.com/noCIdGFu8i— CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 10, 2019