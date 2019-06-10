Генпрокуратура истребовала у столичной полиции дело журналиста Ивана Голунова

Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей для проверки материалы дела журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом адвокат Сергей Бадамшин сообщил ТАСС.

Сейчас расследованием его дела занимается Главное следственное управление МВД по Москве, оно находится на личном контроле начальника столичного главка Олега Баранова.

С 7 июня, когда стало известно о возбуждении его дела, у здания главка полиции на Петровке проходят пикеты. Вечером 10 июня их также провели у Генпрокуратуры на Большой Дмитровки, а активисты «Ассоциации народного сопротивления» вывесили баннер в его поддержку на Большом каменном мосту.

Участники пикетов у ГУ МВД. Фото: Мария Ефимова / «Новая газета»

Пикеты у ГУ МВД. Фото: «Новая газета».

Участники пикета на Петровке с выпусками «Ъ» в поддержку Голунова. Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая газета».

Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов находится под домашним арестом с 8 июня. Полицейские утверждают, что нашли при досмотре и обыске в его квартире несколько свертков с наркотиками, которые тот якобы собирался перепродать. Голунов утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а возбуждение дела связано с его расследованием о похоронном бизнесе.