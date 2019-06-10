МВД: на изъятых при обыске у Голунова пакетиках с наркотиками нашли следы нескольких человек

Экспертиза обнаружила ДНК нескольких человек на пакетах с наркотиками, которые полицейские изъяли у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщили в пресс-службе московского главка полиции ТАСС.

В пресс-службе отметили, что разные образцы ДНК обнаружили непосредственно на упаковках. Скольким людям принадлежат следы на пакетах, в полиции не уточнили. Результаты обещали опубликовать 11 июня, когда завершится экспертиза пакетов.

Ранее 10 июня стали известны результаты медосвидетельствования журналиста, которое провели только на следующий день после его задержания. Смывы с ладоней не показали наличие на руках следов запрещенных веществ, а признаков их употребления не нашли в моче и срезах ногтей Голунова.

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