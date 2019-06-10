Медведев засекретил сведения ЕГРЮЛ о компаниях под санкциями и крымских юрлицах

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановлениео засекречивании части данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛа). Оно было опубликовано на портале правовых актов.

Из реестра скроют данные о совладельцах и руководителях юрлиц, а также его лицензиях в случае, если они уже под иностранными санкциями, находятся в Крыму или являются банками, уполномоченными для гособоронзаказа. Также может быть скрыта информация о филиалах и представительствах на полуострове.

Принимать решение о скрытии данных будет само юрлицо, объяснили Интерфаксу в Налоговой службе. Для этого его руководство должно направить в ведомство заявление по форме, которую разработают к концу сентября.

Мера должна помочь избежать вторичных санкций за сотрудничество с компаниями под санкциями, отмечает агентство. В 2017 году с этой целью госкомпаниям разрешили засекретить данные поставщиков, а Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки — скрыть госконтракты. В прошлом году правительство также позволило не публиковать данные о сделках с лицами, находящимися под санкциями.