The Bell: операционную систему Android на китайских смартфонах Huawei может сменить российская «Аврора»

Операционную систему Android на китайских смартфонах Huawei может сменить российская «Аврора», пишет The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров исполнительного директора компании Го Пина и министра цифрового развития Константина Носкова.

По словам собеседеника издания, также ведутся переговоры по локализации производства в России части устройств Huawei и о возможном разворачивании совместного производства чипов и программного обеспечения.

В пресс-службе «Ростелекома» заявили, что не получали предложения об использовании «Авроры» на Huawei, однако выразили готовность работать со всеми разработчиками мобильных решений. В китайском компании отказались от комментариев.

Разработкой «Авроры», созданной на базе финской Sailfish, занимается бизнесмен Григорий Березкин и связанная с ним компания «Открытая мобильная платформа». В августе прошлого года сообщалось, что на нее массово будут переводить чиновников и сотрудников госструктур.

Huawei начала искать новую операционную систему после включения в черный список США. После этого с ней отказались сотрудничать Google, который отказал ей в поддержке системы Android, а также производители чипов Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx.