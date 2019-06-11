WP: США направили Великобритании официальный запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции США направило властям Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник.
По словам высокопоставленного чиновника, запрос отправили в минувший четверг. Согласно условиям договора между двумя странами, на это давалось 60 дней с момента задержания Ассанжа.
В документе отмечается, что после экстрадиции власти США не смогут предъявить Ассанжу новые обвинения, если только предполагаемые преступления не совершены уже после его выдачи.
Джулиана Ассанжа приговорили в Великобритании к 50 неделям тюрьмы за нарушение правил выхода под залог. Его задержали по требованиям США и Швеции в посольстве Эквадора 11 апреля по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в суд.
Американские власти педъявили Ассанжу обвинение в шпионаже и раскрытии секретной информации, за которое ему грозит до 175 лет лишения свободы. В Швеции его подозревают в сексуальном изнасиловании двух женщин в 2010 году.