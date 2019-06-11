В порту Махачкалы произошел взрыв на танкере. Есть пострадавшие

В Махачкале произошел взрыв на танкере в морском порту во время перекачки нефтепродуктов, передают Интерфакс и РИА Новости.

По данным Росморречфлота, в результате происшествия два человека пострадали, еще трое числятся пропавшими без вести.

РИА Новости пишет о трех пострадавших. Интерфакс со ссылкой на источник сообщает о двух погибших.

Инцидент произошел около 4:50 по мск на иностранном грузовом судне в машинном отделении у четвертого причала нефтегавани. Следователи организовали проверку. По их данным, на судне произошел хлопок с последующим возгоранием.