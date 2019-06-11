В Хабаровске возбудили уголовное дело после голодовки сирот из-за отказа предоставить им квартиры

Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) после голодовки воспитанников детских домов из-за невыдачи им квартир, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что компания СЗ «Градъ-Сервис», которая должна была построить 10-этажный дом с квартирами для детей-сирот, не выполнила свои контрактные обязательства до 1 февраля 2019 года.

«При этом должные лица министерства строительства края были осведомлены о том, что на момент ввода дома в эксплуатацию передать по назначению возможно лишь 25% квартир от общего количества построенных в доме», — отмечает ведомство.

По требованию прокуратуры мировой суд вынес предупреждения «Градъ-Сервис» и ее руководителю за неисполнение обязанностей по контракту (ч. 7 ст. 7.32 КоАП).

3 июня хабаровские сироты начали голодовку у здания регионального правительства. Одна из протестующих в первые сутки попала в больницу. На второй день у участников протеста появились проблемы с давлением, но госпитализация не потребовалась.

Бывшие воспитанники детских домов заявляли, что, несмотря на судебные решения, им не предоставили жилье. Они отмечали, что обращались в городскую администрацию и генпрокуратуру, но ответов так и не получили.

4 июня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился с участниками акции и пообещал в качестве исключения в скором времени предоставить квартиру одной протестующей — многодетной матери-одиночке, остальным же придется ждать очереди.

Такое решение не устроило протестующих: они прекратили голодовку на следующий день только после того, как им предоставили временное в общежитии недалеко от центра города. Сироты смогут там жить, пока не подойдет их очередь на получение квартир.