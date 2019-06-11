Инициатору марша в поддержку Голунова звонили из мэрии Москвы. Чиновникам предложили обсудить безопасность акции в эфире «Дождя»

Журналисту «Новой газеты» Илье Азару, одному из инициаторов акции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу. Об этом Азар написал у себя в фейсбуке.

По его словам, Горбенко хотел обсудить марш в защиту Голунова, который состоится 12 июня в полдень, и безопасность мероприятия. Азар обсудил это предложение с другими инициаторами марша и сообщил Горбенко совместное решение:

«Мы не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 тысяч человек, которые к этому моменту выразили свой интерес к шествию. Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым и готовы обсудить то, как вы обеспечите безопасность людей, в прямом эфире “Дождя” 11 июня».

Горбенко выслушал предложение и обещал перезвонить позднее. По состоянию на 9:30 мск ответ от представителя мэрии не получен, но инициаторы мероприятия надеются, что столичная мэрия сделает все для того, чтобы обезопасить участников акции.

Марш за свободу Голунова, запланированный на 12 июня, не согласован с властями. Планируется, что участники мероприятия пройдут от Чистых прудов до Большой Дмитровки, закончится марш у здания ГУ МВД по Москве на Петровке.

Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Голунов утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а возбуждение дела связывает со своим расследованием о похоронном бизнесе.